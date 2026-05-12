Adalet Bakanlığı 5 bin 259 zabıt katibi, 4 bin 508 infaz ve koruma memuru alımı başvuruları ne zaman başlıyor?
Adalet Bakanı Akın Gürlek beklenen duyuruyu yaptı. Bu yıl içinde 15 bin personel alınacak. Şimdi adaylar ayrıntıları öğrenmeye çalışıyor. On binler şimdi "Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman" sorusuna cevap arıyor. Öte yandan kadro ve branş dağılımı da merak ediliyor.
Adalet Bakanlığında çeşitli görevlerde bulunmak isteyen adaylar aylardır duyuru bekliyordu. Bugün Bakan Gürlek müjdeli haberi duyurdu. Gürlek'in açıklamaları sonrası "Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman" sorusu peş peşe gelmeye başladı.
Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 bin personel alımı için başvuru tarihlerini paylaşmadı. Birkaç gün içinde ayrıntıların netleşmesi bekleniyor. En fazla alım zabıt katibi ve infaz koruma memuru kadrolarında olacak.
Bakan Gürlek sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği adalet teşkilatımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımını gerçekleştiriyoruz.
Bu kapsamda;
Merkez ve taşra teşkilatımızda görevlendirilmek üzere toplam 15 bin sözleşmeli personel alımı için ilana çıkıyoruz. Söz konusu alımları 2026 yılı içerisinde tamamlayarak teşkilatımızın insan kaynağını daha da güçlendireceğiz.
Alım yapılacak kadrolar arasında 5.259 zabıt kâtibi, 4.508 infaz ve koruma memuru, 1.300 destek personeli, 1.041 mübaşir, 900 icra kâtibi, 524 koruma ve güvenlik görevlisi, 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire, 90 sosyal çalışmacı ile 44 farklı unvanda personel yer alıyor.
Adalet teşkilatımıza, yargı camiamıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor, yargı teşkilatımızın ihtiyaç duyduğu kadroların tahsisine verdikleri destek dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum.