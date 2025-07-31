Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı başvuruları ne zaman? Kılavuz yayımlandı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Temmuz'da gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Adalet Bakanlığına 20 bin personel alınacağının müjdesini vermişti. İlk etap alımlar ile ilgili detaylar geldi. Ağustos ayında 5 bin kişi istihdam edilecek. Şimdi sıkça gelen soru "Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı başvuruları ne zaman" şeklinde... 1 | 4

Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı başvuru ne zaman? Zabıt katibi, infaz koruma memuru, hemşire, şoför, destek personeli gibi meslek grupları için başvurular 1 Ağustos'ta başlıyor ve 15 Ağustos'ta sona eriyor. Kılavuz yarından itibaren adayların erişimine açılacak. 2 | 4

Başvurular nasıl yapılacak? Resmi Gazate'de yayımlanan 2 ayrı ilan için farklı başvuru adresleri olacak. CTE Genel Müdürlüğünün alımlarına ilişkin başvurular e-Devlet üzerinden, Personel Genel Müdürlüğünün alımlarına ilişkin başvurular ise Kariyer Kapısı Platformu'dan yani "isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden yapılacak. 3 | 4