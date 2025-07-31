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Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı başvuruları ne zaman? Kılavuz yayımlandı mı?

Adalet Bakanlığına bu yıl 20 bin personel alınacak. İlk etapta ise 5 bin kişi istihdam edilecek. Resmi Gazete'nin yayımlanması ile birlikte adaylar ayrıntılar öğrenemeye çalışıyor. Başvuru tarihlerinin yanında tercihler için kılavuzun yayımlanıp yayımlanmadığı merak ediliyor.

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Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı başvuruları ne zaman? Kılavuz yayımlandı mı? - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Temmuz'da gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Adalet Bakanlığına 20 bin personel alınacağının müjdesini vermişti. İlk etap alımlar ile ilgili detaylar geldi. Ağustos ayında 5 bin kişi istihdam edilecek. Şimdi sıkça gelen soru "Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı başvuruları ne zaman" şeklinde...

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Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı başvuruları ne zaman? Kılavuz yayımlandı mı? - Resim: 2

Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı başvuru ne zaman?

Zabıt katibi, infaz koruma memuru, hemşire, şoför, destek personeli gibi meslek grupları için başvurular 1 Ağustos'ta başlıyor ve 15 Ağustos'ta sona eriyor. Kılavuz yarından itibaren adayların erişimine açılacak.

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Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı başvuruları ne zaman? Kılavuz yayımlandı mı? - Resim: 3

Başvurular nasıl yapılacak?

Resmi Gazate'de yayımlanan 2 ayrı ilan için farklı başvuru adresleri olacak. CTE Genel Müdürlüğünün alımlarına ilişkin başvurular e-Devlet üzerinden, Personel Genel Müdürlüğünün alımlarına ilişkin başvurular ise Kariyer Kapısı Platformu'dan yani "isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden yapılacak.

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Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı başvuruları ne zaman? Kılavuz yayımlandı mı? - Resim: 4

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü ise sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 3 bin 172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 destek personeli (şoför), 29 destek personeli (aşçı), 2 destek personeli (kaloriferci), 30 destek personeli (hasta bakıcı), 24 destek personeli (hizmetli) olmak üzere 3 bin 500 personel alacak.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nce Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında 1500 sözleşmeli zabıt katibi alımı gerçekleştirilecek.

Kaynak: HABER MERKEZİ
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