Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı başvuruları ne zaman? Kılavuz yayımlandı mı?
Adalet Bakanlığına bu yıl 20 bin personel alınacak. İlk etapta ise 5 bin kişi istihdam edilecek. Resmi Gazete'nin yayımlanması ile birlikte adaylar ayrıntılar öğrenemeye çalışıyor. Başvuru tarihlerinin yanında tercihler için kılavuzun yayımlanıp yayımlanmadığı merak ediliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Temmuz'da gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Adalet Bakanlığına 20 bin personel alınacağının müjdesini vermişti. İlk etap alımlar ile ilgili detaylar geldi. Ağustos ayında 5 bin kişi istihdam edilecek. Şimdi sıkça gelen soru "Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı başvuruları ne zaman" şeklinde...
Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı başvuru ne zaman?
Zabıt katibi, infaz koruma memuru, hemşire, şoför, destek personeli gibi meslek grupları için başvurular 1 Ağustos'ta başlıyor ve 15 Ağustos'ta sona eriyor. Kılavuz yarından itibaren adayların erişimine açılacak.
Başvurular nasıl yapılacak?
Resmi Gazate'de yayımlanan 2 ayrı ilan için farklı başvuru adresleri olacak. CTE Genel Müdürlüğünün alımlarına ilişkin başvurular e-Devlet üzerinden, Personel Genel Müdürlüğünün alımlarına ilişkin başvurular ise Kariyer Kapısı Platformu'dan yani "isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden yapılacak.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü ise sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 3 bin 172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 destek personeli (şoför), 29 destek personeli (aşçı), 2 destek personeli (kaloriferci), 30 destek personeli (hasta bakıcı), 24 destek personeli (hizmetli) olmak üzere 3 bin 500 personel alacak.
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nce Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında 1500 sözleşmeli zabıt katibi alımı gerçekleştirilecek.