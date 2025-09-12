Adalet Bakanlığı İKM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 3500 personel alım sonuç tarihi duyuruldu mu?

Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı başvurularının üzerinden yaklaşık 1 ay geçti. Bakanlığın resmi sitesi ve sosyal medya hesabı adaylar tarafından bir gelişme olup olmadığını öğrenmek amacıyla kontrol ediliyor. Her gün ısrarla yöneltilen soru ise "Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.