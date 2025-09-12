Adalet Bakanlığı İKM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 3500 personel alım sonuç tarihi duyuruldu mu?
Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları hala açıklanmadı. Bakanlık henüz net tarihler ilgili duyuru yayımlamazken adaylar da her gün konu hakkında bilgi almak için "Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna başvuruyor.
Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı başvurularının üzerinden yaklaşık 1 ay geçti. Bakanlığın resmi sitesi ve sosyal medya hesabı adaylar tarafından bir gelişme olup olmadığını öğrenmek amacıyla kontrol ediliyor. Her gün ısrarla yöneltilen soru ise "Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.
Adalet Bakanlığı İKM sonuçları ne zaman açıklanacak?
Şu dakika itibarıyla yeni bir gelişme henüz yok. Sonuçların bugün de açıklanmaması durumunda gözler gelecek haftaya çevrilecek. Alınacak personel sayısı ve ünvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri cte.adalet.gov.tr adresinden duyurulacak.
Sözlü sınav konuları
a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan), konularından oluşmaktadır.
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.
Aşçılık sözlü sınavında; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticilerinden veya diğer resmi kurum ve kuruluşlarda aşçılık ünvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.