ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: 15 bin personel başvurusu ne zaman yapılacak?
Adalet Bakanlığı 15 bin personel alacak. En çok alımlar zabıt katibi ve infaz koruma memuru branşında olacak. On binler Adalet Bakanı Akın Gürlek'in duyurusu sonrası konu daha çok gündem olurken başvuru tarihleri yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Peki bugün yeni gelişme var mı?
Adalet Bakanlığı personel alımı için heyecan dorukta... Adalet Bakanı Akın Gürlek müjdeyi verdi ve sabırsız bekleyiş başladı. Adaylar bir an evvel ilanın yayımlanmasını isterken art arda gelen soru "Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvurusu ne zaman" oluyor.
Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 bin personel alımı için paylaşım yaptı fakat henüz başvuru tarihi belli olmadı. Birkaç gün içinde ayrıntıların netleşmesi bekleniyor. En fazla alım zabıt katibi ve infaz koruma memuru kadrolarında olacak.
Bakan Gürlek sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği adalet teşkilatımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımını gerçekleştiriyoruz.
Bu kapsamda;
Merkez ve taşra teşkilatımızda görevlendirilmek üzere toplam 15 bin sözleşmeli personel alımı için ilana çıkıyoruz. Söz konusu alımları 2026 yılı içerisinde tamamlayarak teşkilatımızın insan kaynağını daha da güçlendireceğiz.
Alım yapılacak kadrolar arasında 5.259 zabıt kâtibi, 4.508 infaz ve koruma memuru, 1.300 destek personeli, 1.041 mübaşir, 900 icra kâtibi, 524 koruma ve güvenlik görevlisi, 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire, 90 sosyal çalışmacı ile 44 farklı unvanda personel yer alıyor.
Adalet teşkilatımıza, yargı camiamıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor, yargı teşkilatımızın ihtiyaç duyduğu kadroların tahsisine verdikleri destek dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum.