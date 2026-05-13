ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: 15 bin personel başvurusu ne zaman yapılacak?

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 bin personel alımı için paylaşım yaptı fakat henüz başvuru tarihi belli olmadı. Birkaç gün içinde ayrıntıların netleşmesi bekleniyor. En fazla alım zabıt katibi ve infaz koruma memuru kadrolarında olacak.