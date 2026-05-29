Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu? İlan ne zaman yayımlanacak?
Adalet Bakanlığında çalışmak isteyen yüz binlerce adaydan 15 bin kişi istihdam edilecek. Adaylar belirli aşamalardan geçerek atamaları yapılacak. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu?
Yüz binlerin gözü personel alımı için Adalet Bakanlığında... 15 bin personel müjdesi geldi fakat ilan yayımlanmadı. Başvuru tarihlerini merak eden vatandaşlar "Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman" sorusuna cevap arıyor.
Adalet Bakanlığı personel alımı başladı mı?
Hayır, 29 Mayıs 2026 Cuma itibarıyla Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başlamadı. 15 bin personel alım ilanının hangi tarihte yayımlanacağı bilinmiyor. Beklentiler haziran ayının ilk haftasında Bakanlıktan duyuru yapılması yönünde...
Alım yapılacak kadrolar:
5.259 zabıt kâtibi, 4.508 infaz ve koruma memuru, 1.300 destek personeli, 1.041 mübaşir, 900 icra kâtibi, 524 koruma ve güvenlik görevlisi, 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire, 90 sosyal çalışmacı ile 44 farklı unvanda personel.