Adalet Bakanlığı zabıt katibi sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı'nın 1500 zabıt katibi alımı için başvurular sona erdi. Adaylar şimdi, sonuçların açıklanmasını ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenmeyi bekliyor. Uygulamalı sınavı başarıyla tamamlayanlar, daha sonra sözlü mülakata alınacak. Bu süreçte adayların en çok merak yöneltilen soru "Adalet Bakanlığı zabıt katibi alım sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...

Adalet Bakanlığı 1500 zabıt katibi alım sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı 1500 zabıt katibi alım sonuçları henüz açıklanmış değil. Sonuçlar 5 Eylül Cuma günü belli olacak. 13 Eylül 2025 Cumartesi günü adayların bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacak.