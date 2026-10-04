Adana ve Osmaniye'deki depremler neyin habercisi? Prof. Dr. Okan Tüysüz'den kritik Savrun Fayı açıklaması

7'nin üzerinde deprem olur mu?

Peş peşe yaşanan depremlerin daha büyük bir sarsıntının habercisi olup olmadığına ilişkin Tüysüz, bölgede tek ve büyük bir fay yerine parçalı bir yapı bulunduğuna dikkat çekti.

Savrun Fayı'nın bölgedeki faylar arasında en büyüklerinden biri olduğunu belirten Tüysüz, kendi değerlendirmesine göre bu alanda 7'nin üzerine çıkabilecek çok yıkıcı bir deprem beklemediğini söyledi.