Adana ve Osmaniye'deki depremler neyin habercisi? Prof. Dr. Okan Tüysüz'den kritik Savrun Fayı açıklaması
Adana ve Osmaniye'de peş peşe meydana gelen depremlerin ardından gözler bölgedeki faylara çevrildi. Yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, sarsıntıların Savrun Fayı ile ilişkili göründüğünü, bölgenin 6 Şubat depremlerinden bu yana önemli stres altında olduğunu belirterek depremlerin daha büyük bir depremin habercisi olup olmadığı sorusuna cevap verdi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Adana ve Osmaniye'de art arda yaşanan depremler, sarsıntıların birbiriyle bağlantılı olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi. Depremleri değerlendiren Prof. Dr. Okan Tüysüz, ilk bulguların sarsıntıların Savrun Fayı ile ilişkili olduğuna işaret ettiğini söyledi.
Savrun Fayı'na dikkat çekti
Tüysüz'ün verdiği bilgiye göre Savrun Fayı, Adana'nın Kozan ilçesinden kuzeyde Göksun'a doğru uzanıyor ve yaklaşık 60 kilometre uzunluğa sahip. Fayın tek parça olmadığını vurgulayan Tüysüz, çevresinde de çok sayıda daha küçük fay bulunduğunu belirtti. Bu nedenle bölgedeki sismik hareketliliğin geniş ve parçalı bir fay sistemi içinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
"6 Şubat'ın etkileri üç yıldır sürüyor"
Bölgedeki hareketliliğin 6 Şubat 2023 depremleriyle bağlantısına dikkat çeken Tüysüz, Göksun'a kadar uzanan kesimde fayların o dönemde kırıldığını, devamındaki alanlarda ise çok sayıda fayın bulunduğunu anlattı. Tüysüz, son depremlerin bölgede oluştan stres değişimleriyle ilişkili olabileceğini, 6 Şubat depremlerinin etkilerinin daha uzun süre hissedilebileceğini söyledi.
Depremler devam edecek mi?
Tüysüz'e göre bölgede sismik hareketlilik devam edecek. 4 ve 5 büyüklüğündeki artçıların beklendiğini belirten Tüysüz, bunların hissedilebilir olsa da daha küçük olacağını ifade etti.
7'nin üzerinde deprem olur mu?
Peş peşe yaşanan depremlerin daha büyük bir sarsıntının habercisi olup olmadığına ilişkin Tüysüz, bölgede tek ve büyük bir fay yerine parçalı bir yapı bulunduğuna dikkat çekti.
Savrun Fayı'nın bölgedeki faylar arasında en büyüklerinden biri olduğunu belirten Tüysüz, kendi değerlendirmesine göre bu alanda 7'nin üzerine çıkabilecek çok yıkıcı bir deprem beklemediğini söyledi.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Deprem Araştırma Risk Yönetimi Merkezi 10 Eylül 2024'te Savrun Fayı'nda incelemelerde bulunmuş, fayın en son ne zaman kırıldığını, deprem tekrarlanma aralığı ve üretebileceği maksimum deprem büyüklüğünü tespit etmeye çalışmıştı.
Bazı bilim insanları uzunluğu nedeniyle Savrun Fayı'nın 7 büyüklüğünde deprem üretebileceğini değerlendirirken, bölgede inceleme yapan ekip 7'nin üzerinde bir deprem beklemediğini ifade etmişti.