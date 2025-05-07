Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ve mülakat yerleri bugün açıklanıyor. MEB bu yıl 15 bin sözleşmeli öğretmen alacak. Başvuruların 5 Mayıs'ta sona ermesinin ardından sonuçlar gündem olmuştu. Binlerce aday heyecanla Milli Eğitim Bakanlığından gelecek müjdeli haberi bekliyor.

Akıllardaki tek soru "Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ve mülakat yerleri saat kaçta açıklanacak?" şeklinde... İşte o beklenen saat...

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları bugün açıklanıyor. Sonuçlarla birlikte adayların nerede ve ne zaman sözlü sınava girecekleri de belli olacak. Milli Eğitim Bakanlığı sonuç ve mülakat yerlerinin saati hakkında bir açıklama yapmadı. Fakat 2024'te mülakat yerleri saat 17.16'da Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmi sitesinden erişime açılmıştı.

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