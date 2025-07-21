Adil Kılıçdaroğlu kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi Adil Kıçıldaroğlu neden öldü?
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti. Bu sıcak gelişme sonrası Adil Kılıçdaroğlu'nun hayatına dair bilgiler gündem oldu. Şimdi sıkça biyografisi ve ölüm nedeni araştırılıyor.
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Eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu yasa boğan haber az önce geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Adil Kılıçdaroğlu kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi. 76 yaşında hayatını kaybeden Adil Kılıçdaroğlu'nun hayatı merak edilmeye başlandı.
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Adil Kılıçdaroğlu kimdir?
Adil Kılıçdaroğlu 17 Aralık 1948'de Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde dünyaya geldi. SEKA'dan emekli olan Adil Bey'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi olduğu biliniyor ve hakkında detaylı bilgi bulunmuyor.
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