Adıyaman, Şırnak, Hakkari TOKİ başvuru sonuçları: Adıyaman, Şırnak, Hakkari kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları sona erdi ve ilk kura yarın çekilecek. 29 Aralık'ta Adıyaman ili için kıra çekimi yapılacak. 30 Aralık'ta ise Şırnak ve Hakkari için kura çekilecek. Kura tarihleri belli olurken bu illerde başvuru sonuçları da açıklandı. İş te ayrıntılar...
Asrın projesi için yaklaşık 8 milyon kişi başvuru yaptı. İlk kura yarın çekiliyor. İlk şanslı il ise Adıyaman... On binlerce kişinin heyecanı tavan yaparken hem sonuçlar hem de kura çekimi tarihi merak ediliyor. İşte "Adıyaman, Şırnak, Hakkari TOKİ kura çekimi ne zaman" sorusunun yanıtı...
Adıyaman, Şırnak, Hakkari kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?
29 Aralık saat 11.00'de Adıyaman için kura çekimi yapılacak. Kuranın çekileceği yer ise Yenimahalle Kapalı Spor Salonu olarak belirlendi.
Adıyaman TOKİ başvuru sonuçları için tıklayınız
Şırnak TOKİ başvuru sonuçları için tıklayınız
Hakkari TOKİ başvuru sonuçları için tıklayınız
Şırnak ve Hakkari'de kura çekimi 30 Aralık saat 11.00'de yapılacak.