Adıyaman'da 80'e yakın araç sel sularına kapıldı
Adıyaman'da şiddetli yağmur ve dolu yağışıyla birlikte meydana gelen sel sularından dolayı onlarca araç sular altında kaldı.
Ramazan Bayramının arife gününde aniden bastıran ve yaklaşık 1 saat süren şiddetli yağmur ve beraberindeki dolu nedeniyle Adıyaman merkez Kap Cami Mahallesi'nde sel yaşandı.
Yağmur sularının Kap Cami Mahallesi'nde bulunan Mimar Sinan Ortaokulu bahçesinde birikti. Okul bahçesinde biriken yağmur suları yaklaşık 1,5 metreyi aştı.
Göle dönen okul bahçesindeki 80’e yakın araç sular altında kaldı. Araç sahipleri araçlarını kurtarmak için adeta seferber oldu.
Olay yerine çok sayıda AFAD ekibi, polis ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çevre güvenliğini alarak sel suları altında kalan araçları tek tek çıkartmaya başladı.