10. Yargı Paketi için yüz binler merak içerisindeydi. Her gün konunun ayrıntıları araştırılıyordu. Bugün yeni yargı paketi ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, infaz paketi hakkında bilgilendirmede bulundu. Bu nedenle şimdi sıklıkla "Af gelecek mi" sorusu yöneltiliyor. 1 | 4

10. Yargı Paketi ile ilgili son durum nedir? AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 9 farklı kanunda değişiklik içeren 30 maddelik yeni yargı paketini Meclis'e sunduklarını açıkladı. Teklifin, Adalet Komisyonu'nda önümüzdeki günlerde görüşülmesi bekleniyor. Güler, düzenlemenin suçun önlenmesi, caydırıcılığın sağlanması ve toplumsal huzurun güçlendirilmesini hedeflediğini belirtti. Paketle birlikte kasten yaralama ve tehdit gibi suçların cezaları artırılacak; düğün ve benzeri etkinliklerde silah kullanımına verilen cezalar da yükseltilecek. Konutta infaz süresi 1 yıldan 3 yıla çıkarılacak. İkinci kez suç işleyenlere denetimli serbestlik imkanı tanınacak. Denetimli serbestlikte ise mevcut sistem korunacak ancak hükümlülerin cezaevinde geçireceği asgari süre artırılacak. Güler, teklifin cezasızlık algısını azaltmayı ve adalet sisteminin güçlendirilmesini amaçladığını vurguladı. 2 | 4

Öte yandan bugün konu hakkında açıklama yapan HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, yeni yargı paketinin Kurban Bayramı'ndan önce Meclis'e sunulmasını istedi. 3 | 4