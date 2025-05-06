Afetin boyutu karlar eriyince ortaya çıktı: Çığ değil sanki deprem olmuş!
Trabzon ve Giresun il sınırlarında yer alan 2 bin 182 rakımdaki Sis Dağı Yaylası'nda geçtiğimiz mart ayında yaşanan çığ faciasında felaketin boyutu karların erimesiyle gün yüzüne çıktı. Evler çığdan değil de depremden yıkılmış gibi yerle bir olurken bölge sakinlerinden Eşref Gemici, "Çok ağlayanlar üzülenler oldu. Burada ayılar da çok mağdur ediyor insanları ama evlere keşke ayı girseydi de böyle olmasaydı" dedi.
Sis Dağı Erkeksu Obası Bayazıt mevkiinde 13 Mart'ta meydana gelen çığ felaketinin etkileri, karların erimesiyle gün yüzüne çıktı. Bölgeye ulaşan vatandaşlar, tahribatın boyutunu yerinde gördü. Çığ nedeniyle 23 adet yayla evi ağır hasar görürken, yaylanın camisinin de yıkılmış durumda olduğu görüldü.
Yayla sakinlerinin büyük kısmının kış aylarında şehir merkezlerinde yaşaması nedeniyle can kaybının yaşanmadığı bölgede maddi hasarın büyük olduğu gözlemlenirken, neredeyse obadaki bütün evler kullanılamaz hale geldi.
"Keşke evlere ayı girseydi de böyle olmasaydı"
Felaketin yaşandığı yere yakın Eynesil Obası'nda evinin olduğunu belirten Eşref Gemici şöyle konuştu:
"Benim de evim var yukarıda. Buradan geçiyordum, görmek istedim son durumu. Ramazan ayının 13'ünde burada çığ olduğunu öğrendik. O gece arkadaşlar buraya geldiler, sabah kalktıklarında ise 23 tane ev ve caminin tamamen yok olduklarını görmüşler.
Çığ yukardaki zirveden gelmiş. Zaten her sene bu tarz olaylar yaşanıyor. Bundan sonra burada herhangi bir yerleşim olmaz. Çünkü buraya kimsenin cesaret edip de ev yapacağını düşünmüyorum.