AFP 2020'ye damga vuran fotoğrafları seçti
AFP, 2020'nin fotoğraflarını belirledi. Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan olayları kapsayan fotoğraflarda koronavirüs salgınına dair kareler dikkat çekti. İşte AFP'nin belirlediği 2020'ye damga vuran fotoğraflar...
Malezya'da corona virüs testi yapmak için bekleyen bir sağlık çalışanı
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Joe Biden, Wilmington'da seçim zaferini kalabalıklar önünde kutladı
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Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında Karabağ'da yanan bir ev
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Seçim sonrası Donald Trup destekçileri Black Lives Matter protestocularıyla karşı karşıya geldi
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