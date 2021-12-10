Afyonkarahisar'da fırınlara ucuz un dağıtıldı

Oda Başkanı Cengiz Üstün, 10 gündür yürüttükleri çalışmalar neticesinde Afyonkarahisar'daki bütün fırıncı esnafına çuvalı 195 liraya temin ettikleri unların dağıtımına başladıklarını söyledi.

Afyonkarahisar'daki fırıncı esnafına herhangi bir fabrika veya aracıdan 200 liranın üzerinde un temin etmek isteyen olması durumunda kendilerine bilgi verilmesini rica eden Üstün, şöyle konuştu:

"Bu konu ile ilgili de gerekli denetimleri de devletimiz yapacak. Dolayısıyla unu, fahiş fiyata satan stokçular ve rantiyecilere de bu hesap sorulacak. Biz bu çalışmayı Afyonkarahisar'dan başlattık. 81 ildeki fırıncı esnafımızın da devletimizin bize vermiş olduğu fiyatın dışında yüksek meblağlardaki unun çuvalını almamasını rica ediyorum. Tabii ki her şeyi de devletimizden beklemeyeceğiz. Bu görev hepimize ait. Bütün vatandaşlarımız ve fırıncı esnafımız bu konuda bilinçli olmalı."