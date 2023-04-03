Ağır sanayinin göz ağrısı KARDEMİR, 86. yaşına girdi Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 24. sırada yer alan Kardemir 86. yaşını kutluyor. KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar, yeni ürünler ve çelik kalitesiyle pazarlama ve ihracat faaliyetlerine hız vererek daha çok istihdam sağlamak istediklerini söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla başlatılan sanayileşme hamlesi kapsamında 86 yıl önce temelleri atılan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), üretim kapasitesini geliştirerek ülke ekonomisine katma değer üretmeyi sürdürüyor. 1 | 9

"Siyasi ve askeri muzafferiyetler ne kadar büyük olursa olsun, iktisadi zaferle tetviç edilemezse (taçlandırılmazsa) semere-i netice payidar olamaz" diyen Atatürk'ün önderliğindeki sanayileşme çalışmaları kapsamında, dönemin Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak'ın tavsiyesiyle ilk fabrikanın, kara çalılık yer anlamına gelen 13 hanenin bulunduğu Karabük köyünde kurulması kararlaştırıldı. 2 | 9

Yurt içi ve dışından sağlanan krediler ve anlaşmalarla dönemin Başbakanı İsmet İnönü tarafından 3 Nisan 1937'de Türkiye'nin ilk ağır sanayisinin temeli burada atıldı. Fabrikada çalışmak üzere çevredeki köylerden işçi toplanmasının ardından ilk yüksek fırın, 9 Eylül 1939’da ateşlendi. Ateşlemeden 1 gün sonra 10 Eylül 1939'da ilk demir üretildi. 3 | 9