Ağrı'da çığ düşen yolda 'kardan tünel' açıldı
Ağrı'da çığ düşen köy yolunda ulaşım "kardan tünel" ile sağlanıyor.
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde karla mücadele ekipleri, çığın düştüğü köy yolunda ulaşımın aksamaması için yaklaşık 20 metre uzunluğunda "kardan tünel" yaptı.
Bölgede bir süredir etkili olan karın ardından havaların ısınmasıyla Hayrangöl köyü yoluna çığ düştü.
Kar yığınlarının bölgeden kaldırılmasının uzun zaman alacağını göz önünde bulunduran İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için bölgeye kepçeyle kardan geçici tünel yaptı.
Ekipler, bölgede daha sonra geniş çaplı karla mücadele çalışması yürütecek.