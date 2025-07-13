AGS 2025 yorumları: Akademi Giriş Sınavı (AGS) zor muydu, kolay mıydı?

Bu yıl ilk kez düzenlenen AGS yorumları merak ediliyor. Sınavdan çıkan yaklaşık 400 bin aday, uzmanların görüşlerini ve sosyal medyadan gelen paylaşımları okumak istiyor. Süreç sonunda 10 bin kişinin ataması yapılacak. Adayların heyecanı tavan yaparken "Akademi Giriş Sınavı (AGS) zor muydu, kolay mıydı" sorusu peş peşe geliyor.

- AGS muhtemelen ilk olması sebebiyle oldukça kolaydı. Çalışanlar oldukça rahat etmiştir. Yığılmalar olacaktır.

- Doğum oranları ile ilgili soruyu görünce devamına odaklanamadım öfkeden.

- Bilenle bilmeyeni ayırt edecek bir sınav değildi AGS. Herkesin rahatlıkla yapacağı fazlasıyla soru vardı.

- MEB AGS sınavı çok mu kolaydı, yoksa ben mi çok yanlış yaptım ikilemi... Bu da demek oluyor ki öğleden sonra bizi epey zor bir sınav bekliyor.

- Madem bu iş bu kadar az soruyla oluyormuş, yıllardır bizi neden soru yağmuruna tuttunuz?

- Aşırı kolaydı.

- Girdiğim en kolay sınavdı ve gerçekten bir tane bile soru çözmeden girdim.

- Yine bir ters köşe hissediyorum.

- Vallahi ilk defa yaptıkları işi beğendim desem yeridir. AGS formatı bence tam olarak bir öğretmenin bilmesi gerekenleri ölçüyordu. Her kurumun sınavı bu şekilde olmalı; ne çok zor ne çok kolay, genel ve orta düzeydeydi.

- Gazi Üniversitesi'nde sınava girdim sınav çıkışı sıklıkla duyduğum cümle "Hocalar AGS ile ilgili çok kastı bizi o kadar kasılacak bir şey değilmiş."

- Kolay sınavın rahatsız ediciliği...

- Bu sınavın kolaylığı sanki bir yerlerden yaralı geyik çıkmış gibi...

- AGS sınavının kolay olduğunu düşünen, bence bizden değildir. Her zamanki gibi kolay gibi görünen ama içten içe zorlayan bir sınavdı.