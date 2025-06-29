AGS sınav yeleri ne zaman açıklanacak? AGS sınav giriş belgesi hangi tarihte erişme açılacak?

Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) için geri sayım devam ederken, sınav yerlerine dair sorular gündemin ilk sıralarına yerleşti. 13 Temmuz Pazar günü düzenlenecek sınav öncesi “AGS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?” sorusu her geçen gün daha sık soruluyor. Peki, adaylar sınava nerede gireceklerini hangi tarihten itibaren öğrenebilecek? Gözler şimdi ÖSYM’nin açıklamasında.

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