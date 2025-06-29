AGS sınav yeleri ne zaman açıklanacak? AGS sınav giriş belgesi hangi tarihte erişme açılacak?
Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS), 13 Temmuz 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav, Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere iki oturumdan oluşacak. AGS oturumu sabah saat 10.15'te başlayacak ve 110 dakika sürecekken, ÖABT oturumu öğleden sonra 14.45'te başlayacak ve alana göre 70 veya 90 dakika sürecek. Sınav hazırlığı sürerken şu sıralar "AGS sınav yeleri ne zaman açıklanacak" sorusu günler ilerledikçe hızlanıyor. İşte beklenen tarih...
Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) için geri sayım devam ederken, sınav yerlerine dair sorular gündemin ilk sıralarına yerleşti. 13 Temmuz Pazar günü düzenlenecek sınav öncesi “AGS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?” sorusu her geçen gün daha sık soruluyor. Peki, adaylar sınava nerede gireceklerini hangi tarihten itibaren öğrenebilecek? Gözler şimdi ÖSYM’nin açıklamasında.
AGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
Akademi Giriş Sınavı (AGS) giriş belgeleri için ÖSYM'den tarih verilmedi. ÖSYM, sınav yerlerini genellikle 10 gün önce ilan ediyor. Bu nedenle sınav giriş belgelerinin 3 Temmuz'da ilan edilmesi bekleniyor.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.