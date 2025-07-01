AGS sınav yerleri bugün mü açıklanıyor, sınav giriş belgesi ne zaman erişime açılacak?
AGS sınav yerleri araması sıklaştı. 13 Temmuz'da gerçekleşecek sınavın sınav giriş belgesi büyük önem taşıyor. Adaylar bir yandan sınava hazırlanırken bir yandan da "AGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak" diye soruyor. işte muhtemel tarih...
AGS sınav yerlerinin açıklanacağı tarih yoğun şekilde araştırılıyor. Yaklaşık 400 bin aday sınava girecek ve sınav giriş belgesi adaylar için büyük bir önem taşıyor. Yüz binlerin ortak sorusu "AGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak" şeklinde...
AGS sınav yerleri hangi tarihte açıklanacak?
Akademi Giriş Sınavı (AGS) giriş belgeleri için ÖSYM'den tarih verilmedi. ÖSYM, sınav yerlerini genellikle 10 gün önce ilan ediyor. Bu nedenle sınav giriş belgelerinin 3 Temmuz'da ilan edilmesi bekleniyor.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.