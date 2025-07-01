AGS sınav yerleri bugün mü açıklanıyor, sınav giriş belgesi ne zaman erişime açılacak?

AGS sınav yerlerinin açıklanacağı tarih yoğun şekilde araştırılıyor. Yaklaşık 400 bin aday sınava girecek ve sınav giriş belgesi adaylar için büyük bir önem taşıyor. Yüz binlerin ortak sorusu "AGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak" şeklinde...

1 | 3