AGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? AGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanıyor?
Akademi Giriş Sınavı (AGS) 13 Temmuz'da gerçekleşecek. Sınava sayılı günler kala adaylar sınav giriş belgeleri için bekleyiş içerisinde... On binlerce kişi tarih konusunda bilgi almak adına "AGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.
AGS sınavına yaklaşık 3 hafta kaldı. On binler bir yandan sınava hazırlanırken bir yandan da sınav giriş belgeleri için bekleyiş içerisinde... ÖSYM'den açıklama gelmezken "AGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak" sorusu gün geçtike artıyor.
AGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
Akademi Giriş Sınavı (AGS) giriş belgeleri için ÖSYM'den tarih verilmedi. ÖSYM, sınav yerlerini genellikle 10 gün önce ilan ediyor. Bu nedenle sınav giriş belgelerinin 3 Temmuz'da ilan edilmesi bekleniyor.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.