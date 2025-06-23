AGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? AGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanıyor?

AGS sınavına yaklaşık 3 hafta kaldı. On binler bir yandan sınava hazırlanırken bir yandan da sınav giriş belgeleri için bekleyiş içerisinde... ÖSYM'den açıklama gelmezken "AGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak" sorusu gün geçtike artıyor.

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