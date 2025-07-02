AGS sınav yerleri ÖSYM tarafından duyuruldu mu? Sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
Yaklaşık 400 bin aday ÖSYM'nin geçeceği AGS sınav yerlerini bekliyor. 13 Temmuz'da uygulanacak sınav öncesi adayların öncelikli gündem maddesi giriş belgesi... Sınav tarihi yaklaşırken en çok yanıt aranan soru: AGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak
Öğretmen adayları AGS'yi bekliyor. 13 Temmuz'a çok az bir süre kaldı ve sınav giriş belgeleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Belgeler için artık eli kulağında diyebiliriz. Bu nedenle de "AGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak" sorusu tırmanışta... İşte bilgiler...
AGS yerleri ne zaman açıklanacak?
Akademi Giriş Sınavı (AGS) için beklenen sınav giriş belgeleriyle ilgili ÖSYM'den henüz resmi bir tarih duyurulmadı. Ancak, ÖSYM'nin geçmiş uygulamaları göz önüne alındığında, sınav yerleri genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine açılıyor.
Bu bilgi ışığında, AGS sınav giriş belgelerinin 3 Temmuz'da ilan edilmesi bekleniyor.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.