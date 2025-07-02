AGS sınav yerleri ÖSYM tarafından duyuruldu mu? Sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

Öğretmen adayları AGS'yi bekliyor. 13 Temmuz'a çok az bir süre kaldı ve sınav giriş belgeleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Belgeler için artık eli kulağında diyebiliriz. Bu nedenle de "AGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak" sorusu tırmanışta... İşte bilgiler...

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