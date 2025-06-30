AGS sınav yerleri tarihi belli oldu mu, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

AGS sınav yerleri için yoğun bir araştırma söz konusu... Yüz binler ÖSYM'nin geçeceği duyuruyu bekliyor. Temmuz ayında gerçekleşecek sınav öncesi adaylar "AGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.

AGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanır?

Akademi Giriş Sınavı (AGS) giriş belgeleri için ÖSYM'den tarih verilmedi. ÖSYM, sınav yerlerini genellikle 10 gün önce ilan ediyor. Bu nedenle sınav giriş belgelerinin 3 Temmuz'da ilan edilmesi bekleniyor.