AGS sınav yerleri tarihi belli oldu mu, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
Akademi giriş sınavına bu yıl yaklaşık 400 bin kişi katılacak. Sınavın ardından birçok süreçten geçecek adaylardan 10 bin kişi atanacak. Sınava gün sayılırken en önemli hususlardan biri sınav giriş belgesi... Sınava gireceği ilçe ve okulu öğrenmek isteyenlerin sıklıkla başvurduğu soru ise "AGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak" şeklinde...
AGS sınav yerleri için yoğun bir araştırma söz konusu... Yüz binler ÖSYM'nin geçeceği duyuruyu bekliyor. Temmuz ayında gerçekleşecek sınav öncesi adaylar "AGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.
AGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanır?
Akademi Giriş Sınavı (AGS) giriş belgeleri için ÖSYM'den tarih verilmedi. ÖSYM, sınav yerlerini genellikle 10 gün önce ilan ediyor. Bu nedenle sınav giriş belgelerinin 3 Temmuz'da ilan edilmesi bekleniyor.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.