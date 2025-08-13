AGS sonuç sorgulama linki: AGS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçları bugün açıklanıyor. Yaklaşık 450 bin aday, ÖSYM'nin geçeceği son dakika duyurusuna odaklanmış durumda... Tarih belli fakat saat konusunda bir kesinlik yok. Bu sebeple sabahın ilk ışıklarından bu yana "AGS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" sorusu hızlanıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmen adayı olarak Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacakları seçmek amacıyla yapılan AGS sınavı 13 Temmuz'da gerçekleşmişti. Yüz binler sınavda ter döktü ve sonuç tarihini beklemeye başladı. ÖSYM sonuç tarihi olarak bugünü belirlerken şimdi yoğun bir araştırma söz konusu... Öğretmen adayları yoğun şekilde "AGS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.
AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
AGS sonuçları bugün açıklanıyor fakat ÖSYM saate ilişkin bir duyuru geçmedi. Bu yıl ilk defa yapılan sınavın sonuçlarının öğlen saatlerinde erişime açıklaması bekleniyor.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Adayların sonuç bilgisinde, adayın doğru/yanlış cevap sayıları, sınav puanı ve başarı sıralamaları yer alacak. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde...