AGS sonuç sorgulama linki: AGS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmen adayı olarak Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacakları seçmek amacıyla yapılan AGS sınavı 13 Temmuz'da gerçekleşmişti. Yüz binler sınavda ter döktü ve sonuç tarihini beklemeye başladı. ÖSYM sonuç tarihi olarak bugünü belirlerken şimdi yoğun bir araştırma söz konusu... Öğretmen adayları yoğun şekilde "AGS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" sorusuna cevap arıyor. 1 | 3

AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? AGS sonuçları bugün açıklanıyor fakat ÖSYM saate ilişkin bir duyuru geçmedi. Bu yıl ilk defa yapılan sınavın sonuçlarının öğlen saatlerinde erişime açıklaması bekleniyor. ÖSYM DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ 2 | 3