AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 AGS sınav sonuç tarihi belli oldu mu?
Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçları için bekleyiş başladı. Sınav maratonunu geride bırakan adaylar ve aileleri, şimdi gözünü sonuçlara çevirmiş durumda. Binlerce kişi, "AGS sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi" sorusunu araştırıyor. İşte, AGS 2025 sonuç sürecine dair güncel bilgiler...
Binlerce adayın heyecanla beklediği Akademi Giriş Sınavı (AGS) geride kalırken, gözler şimdi 2025 AGS sonuçlarına çevrildi. Sınavın ardından sonuç açıklama tarihi merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler, "AGS sonuçları ne zaman duyurulacak" sorusuna yanıt arıyor. İşte, AGS 2025 sonuç sürecine dair en güncel bilgiler.
AGS ve ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin 2025 takvimine göre AGS ve ÖABT sonuçları 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.