AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Akademi Giriş Sınavı sonuçları hangi tarihte ÖSYM tarafından erişime açılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmen adayı olarak Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacakları seçmek amacıyla Akademi Giriş Sınavı gerçekleşiyor. Bu yıl sınav ilk defa 13 Temmuz 2025 tarihinde yapıldı. Sınavın üzerinden yaklaşık 3 hafta geçerken sonuç tarihi aramaları hızlanıyor. İşte konuya dair bilgiler...
Akademi Giriş Sınavı ÖSYM tarafından gerçekleşirken kesin sonuç tarihi bekleniyor. ÖSYM tarihi daha önce ilan etmişti fakat bu bilgiyi henüz bilmeyenler "AGS sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor. ÖSYM'nin geçtiği tarih şöyle:
AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçları ÖSYM'nin 2025 takvimi ve kılavuza göre 13 Ağustos tarihinde ilan edilecek.
Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek. Adayların sonuç bilgisinde, adayın doğru/yanlış cevap sayıları, sınav puanı ve başarı sıralamaları yer alacak. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak.