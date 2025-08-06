AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Akademi Giriş Sınavı sonuçları hangi tarihte ÖSYM tarafından erişime açılacak?

Akademi Giriş Sınavı ÖSYM tarafından gerçekleşirken kesin sonuç tarihi bekleniyor. ÖSYM tarihi daha önce ilan etmişti fakat bu bilgiyi henüz bilmeyenler "AGS sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor. ÖSYM'nin geçtiği tarih şöyle:

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