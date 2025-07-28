AGS sonuçları ne zaman açıklanıyor? İşte ÖSYM'nin duyurduğu tarih...
AGS sonuçları yüz binleri yakından ilgilendiriyor. 13 Temmuz'da gerçekleşen sınavın sonuç tarihine olan ilgi epey büyük... ÖSYM'nin geçtiği tarihi henüz bilmeyenler "AGS sonuçları ne zaman açıklanıyor" sorusunu gün geçtikçe çoğaltıyor. İşte net tarih...
Akademi Giriş Sınavı 13 Temmuz'da gerçekleşti ve aynı gün soru ve cevap anahtarı yayımlandı. Adaylar netlerini hesap etse de kesin sonuç için heyecan devam ediyor. Günler ilerliyor sabırsızlık artıyor ve "AGS sonuçları ne zaman açıklanıyor" sorusu hızlanıyor. İşte ÖSYM'nin adaylara duyurduğu tarih...
AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Aynı gün gerçekleşen AGS ve ÖABT sonuçları ÖSYM'nin takvimine göre 13 Ağustos 2025 tarihinde erişime açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek. Adayların sonuç bilgisinde, adayın doğru/yanlış cevap sayıları, sınav puanı ve başarı sıralamaları yer alacak. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak.