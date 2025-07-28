AGS sonuçları ne zaman açıklanıyor? İşte ÖSYM'nin duyurduğu tarih...

Akademi Giriş Sınavı 13 Temmuz'da gerçekleşti ve aynı gün soru ve cevap anahtarı yayımlandı. Adaylar netlerini hesap etse de kesin sonuç için heyecan devam ediyor. Günler ilerliyor sabırsızlık artıyor ve "AGS sonuçları ne zaman açıklanıyor" sorusu hızlanıyor. İşte ÖSYM'nin adaylara duyurduğu tarih...

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