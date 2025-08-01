AGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Yaklaşık 400 bin kişi Akademi Giriş Sınavı'na girdi. Sınav gerçekleşirken günler ilerledikçe sonuç araması sıklaşıyor. Net tarih konusunda bilgi sahibi olmayanlar veya tereddüde düşenler "AGS sonuçları ne zaman" diye soruyor.

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