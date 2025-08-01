AGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına sayılı günler kaldı. Öğretmen adaylarını yakından ilgilendiren sonuçların tarihi sıkça araştırılıyor. ÖSYM'nin kılavuzunda tarihler belirtilmişti fakat bu bilgiye vakıf olmayanlar "AGS sonuçları ne zaman" sorusunu yöneltiyor.
AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Yaklaşık 400 bin kişi Akademi Giriş Sınavı'na girdi. Sınav gerçekleşirken günler ilerledikçe sonuç araması sıklaşıyor. Net tarih konusunda bilgi sahibi olmayanlar veya tereddüde düşenler "AGS sonuçları ne zaman" diye soruyor.
AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Aynı gün gerçekleşen AGS ve ÖABT sonuçları ÖSYM'nin takvimine göre 13 Ağustos 2025 tarihinde erişime açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek. Adayların sonuç bilgisinde, adayın doğru/yanlış cevap sayıları, sınav puanı ve başarı sıralamaları yer alacak. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak.