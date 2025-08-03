AGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte ilan edilecek?

AGS'ye bu yıl yaklaşık 400 bin kişi katıldı. Her bir aday şimdi sonuç tarihini merak ediyor. Gün geçtikçe aramalar hızlanıyor. En çok iletilen soruların başında ise "AGS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu geliyor.

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