AGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte ilan edilecek?
AGS sonuç tarihi araması gün geçtikçe artıyor. Sonuçların açıklanmasına sayılı günler kala ÖSYM'nin net tarihini bilmeyenler ya da tereddüt yaşayanlar "AGS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna ağırlık vermiş durumda... İşte ÖSYM'nin adaylara geçtiği tarih...
AGS'ye bu yıl yaklaşık 400 bin kişi katıldı. Her bir aday şimdi sonuç tarihini merak ediyor. Gün geçtikçe aramalar hızlanıyor. En çok iletilen soruların başında ise "AGS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu geliyor.
AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Aynı gün gerçekleşen AGS ve ÖABT sonuçları ÖSYM'nin takvimine göre 13 Ağustos 2025 tarihinde erişime açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek. Adayların sonuç bilgisinde, adayın doğru/yanlış cevap sayıları, sınav puanı ve başarı sıralamaları yer alacak. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak.