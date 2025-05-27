Ahmet Faruk Karslı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ahmet Faruk Karslı serveti nedir?
Para alma-gönderme hizmetleri sunan finans uygulaması Papara'ya yasa dışı bahis suçlaması ile operasyon yapıldı ve kayyum atandı. Bu sıcak gelişme sonrası şirketin kurucusu Ahmet Faruk Karslı hakkındaki bilgiler gündem oldu. Karslı'nın hayatı, yaşı ve doğum yeri araştırılmaya başlanırken serveti de merak edildi.
Papara'ya sabah saatlerinde yasa dışı bahis suçlaması ile operasyon gerçekleşti. 8 şirkete kayyum atanırken şirketin kurucusu hakkında bilgiler gündem oldu. Şimdi sıklıkla "Ahmet Faruk Karslı kimdir, kaç yaşında ve nereli" sorusu geliyor. İşte detaylar...
Girişimcilik kariyerine henüz 17 yaşındayken kurduğu ilk şirketi 19 yaşında satarak adım atan 1987 İstanbul doğumlu Ahmed Faruk Karslı, telekomünikasyon, perakende ve finansal teknoloji (fintek) gibi birçok sektörde başarılı projelere imza attı.
2015 yılında Papara Elektronik Para A.Ş.’yi kuran Karslı, 2020-2022 yılları arasında şirketin CEO’luk görevini üstlendi. Papara’nın büyüme stratejileri doğrultusunda yatırımların ve satın almaların tek bir yapı altında toplanması amacıyla 2021 yılında PPR Holding’in kuruluşuna öncülük etti.
2025 yılı Şubat ayı itibarıyla Papara’daki CEO’luk görevine yeniden dönen Ahmed Faruk Karslı, aynı zamanda Papara ve PPR Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor.
Hukuk Fakültesi mezunu olan Karslı, serbest avukatlık yapmanın yanı sıra, farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok şirketin yönetim kurulunda da aktif görev alıyor.