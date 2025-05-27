Ahmet Faruk Karslı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ahmet Faruk Karslı serveti nedir?

Papara'ya sabah saatlerinde yasa dışı bahis suçlaması ile operasyon gerçekleşti. 8 şirkete kayyum atanırken şirketin kurucusu hakkında bilgiler gündem oldu. Şimdi sıklıkla "Ahmet Faruk Karslı kimdir, kaç yaşında ve nereli" sorusu geliyor. İşte detaylar...



Girişimcilik kariyerine henüz 17 yaşındayken kurduğu ilk şirketi 19 yaşında satarak adım atan 1987 İstanbul doğumlu Ahmed Faruk Karslı, telekomünikasyon, perakende ve finansal teknoloji (fintek) gibi birçok sektörde başarılı projelere imza attı.

2015 yılında Papara Elektronik Para A.Ş.’yi kuran Karslı, 2020-2022 yılları arasında şirketin CEO’luk görevini üstlendi. Papara’nın büyüme stratejileri doğrultusunda yatırımların ve satın almaların tek bir yapı altında toplanması amacıyla 2021 yılında PPR Holding’in kuruluşuna öncülük etti.