Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3000 bin personel alım sonuçları belli oldu mu? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?

13 Ocak 2026 Salı günü itibarıyla 3 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları ile ilgili Bakanlıktan bir açıklama yapılmadı. Tarih ne yazık ki verilemiyor.

Sözleşmeli personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya aile.gov.tr/pgm) yayımlanacak.

