Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3000 bin personel alım sonuçları belli oldu mu? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalışmak üzere 3 bin personel istihdam edecek. 26 Aralık'ta son başvuru yapıldı ve işlemlerin üzerinden bugün itibarıyla 18 gün geçti. On binler büyük bir heyecanla sonuçları bekliyor. Tarihlerin paylaşılmaması nedeniyle "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3000 bin personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu tavan yapmış durumda...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?
13 Ocak 2026 Salı günü itibarıyla 3 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları ile ilgili Bakanlıktan bir açıklama yapılmadı. Tarih ne yazık ki verilemiyor.
Sözleşmeli personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya aile.gov.tr/pgm) yayımlanacak.
Adaylar, duyurusu yayımlanan başvuru, yerleştirme ve sonuç işlemlerini Kariyer Kapısı üzerinden takip edecek.
Asil yerleştirmeler, adayların KPSS puan üstünlüğü esasına ve başvuru yaptıkları pozisyondaki tercih sıralamasına göre Kariyer Kapısı sistemi tarafından gerçekleştirilecektir. (Kendisinden daha yüksek puanlı bir aday yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen aday, ikinci tercihine; ikinci tercihine yerleşemeyen aday ise üçüncü tercihine yerleştirilecek.