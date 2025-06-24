Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, İŞKUR kura ne zaman açıklanacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları için yoğun bir araştırma söz konusu... 16 Haziran'da biten başvuruların ardından kura sonuçlarına ulaşılmak isteniyor. Sıkça "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı" sorusu yöneltiliyor.

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