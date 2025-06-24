Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, İŞKUR kura ne zaman açıklanacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 360 kişilik sürekli işçi alımı yapacak. Bugün adaylar için kritik gün... Kura çekimi yapılacak ve isimler belli olacak. Başvuru yapanlar şimdi sıklıkla "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı" diye soruyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları için yoğun bir araştırma söz konusu... 16 Haziran'da biten başvuruların ardından kura sonuçlarına ulaşılmak isteniyor. Sıkça "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı" sorusu yöneltiliyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 360 kişilik sürekli işçi alımı kura sonuçları henüz açıklanmış değil. Bakanlığın resmi sitesinden en yakın zamanda duyuru yapılması bekleniyor.
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Sözlü sınav ne zaman?
Adayların kura sonuçlarının açıklanmasının ardından sözlü sınav süreci başlayacak. Sdaylar, 11 Temmuz 2025 tarihinde sözlü sınava girecekler.