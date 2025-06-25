Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İsim listesi belli oldu mu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 288 engelli ve 72 eski hükümlü/TMY olmak üzere toplam 360 sürekli işçi alımı yapacak. Başvurular 10-16 Haziran tarihleri arasında gerçekleşti. Sürekli işçi alımı İŞKUR üzerinden kura yolu ile yapılacak. Bu nedenle kura çekim tarihi ve sonuçları en çok merak edilen konuların başında geliyor. Adaylar "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu yoğun şekilde yöneltiyor.

1 | 3