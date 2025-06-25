Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İsim listesi belli oldu mu?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sürekli işçi alımı kurası ile ilgili adaylar bilgi almak istiyor. Dün yoğun bir araştırma söz konusuydu bugün de aramalar gittikçe sıklaşıyor. On binler isimlerinin çıkı çıkmadığını öğrenmek için "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor. İşte konuya dair bilgiler...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 288 engelli ve 72 eski hükümlü/TMY olmak üzere toplam 360 sürekli işçi alımı yapacak. Başvurular 10-16 Haziran tarihleri arasında gerçekleşti. Sürekli işçi alımı İŞKUR üzerinden kura yolu ile yapılacak. Bu nedenle kura çekim tarihi ve sonuçları en çok merak edilen konuların başında geliyor. Adaylar "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu yoğun şekilde yöneltiyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?
25 Haziran 2025 Çarşamba günü itibarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 360 kişilik sürekli işçi alımı kura sonuçları ilan edilmedi. Bakanlığın resmi sitesinden en yakın zamanda duyuru yapılması bekleniyor.
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Sözlü sınav ne zaman?
Adayların kura sonuçlarının açıklanmasının ardından sözlü sınav süreci başlayacak. Sdaylar, 11 Temmuz 2025 tarihinde sözlü sınava girecekler.