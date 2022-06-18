Akdeniz'de rip akıntısı uyarısı Akdeniz sahillerindeki plajlarda rip akıntısı can almaya devam ederken, uzmanlar çeşitli uyarılarda bulundu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaz aylarının gelmesi ile birlikte denizde peş peşe boğulmaya bağlı ölümler yaşandı. Saatte 70 kilometre hızla hareket eden rip akıntısı, çok sığ olan plajlarda da etkili oluyor. 1 | 5

Rip akıntısı konusunda uyarılarda bulunan dalış asistanı Akın Dönmez, "Rip akıntısına kapıldığımızda kıyıya dik bir şekilde değil, paralel bir şekilde sağa veya sola rip akıntısının şekline göre önce akımdan çıkmamız gerekiyor.” dedi. 2 | 5

Rip akıntısının kıyıya gelen dalgaların geri dönüşü esnasında oluşan güçlü ve tehlikeli akıntı olduğunu ifade eden Dönmez, ”Rip akıntısı sadece yükseklikten bakıldığı zaman fark edilebilen bir akıntıdır. Rip akıntısı oluşan bölgede deniz biraz daha koyu ve derinlik bulunuyor. Rip akıntısına kapılmış birini gördüğümüzde kesinlikle atlamamız gerekmektedir. Mümkün olduğunca cankurtaran veya sahil güvenliğe haber verilmesi güvenlik açısından daha iyi olacaktır." diye konuştu. 3 | 5