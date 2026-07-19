Alay edilen çobanın hayatı 9 bin yıllık mirasla değişti!
Konya'da çocukken koyun otlattığı Çatalhöyük'te yıllarca bekçilik yapan Sadrettin Dural'ın hayatı, Neolitik kentle tanışmasının ardından tamamen değişti. İlkokul mezunu Dural'ın yazdığı kitap ABD'de üniversitelerde okutulurken, Dural emeklilikten sonra da 9 bin yıllık mirasın yaşayan hafızası olmaya devam ediyor.
Konya'nın Çumra ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Sadrettin Dural, sıra dışı yaşam öyküsüyle ilham veriyor. Çocukluğunda koyun otlattığı 9 bin yıllık Çatalhöyük, yıllar sonra Dural'ın hayatını değiştirirken yazdığı kitap ABD'de ders olarak okutuluyor.
1993 yılında Neolitik yerleşimde bekçi olarak göreve başlayan Dural, zamanla dünyanın farklı ülkelerinden gelen arkeologlar ve bilim insanlarıyla tanıştı. Onlardan öğrendikleri sayesinde kendisini geliştiren Dural, bugün adeta Çatalhöyük'ün yaşayan hafızası oldu.
33 yıldır Çatalhöyük'ün peşini bırakmadı
Resmi görevi 2001 yılında sona ermesine rağmen Çatalhöyük'ten hiç kopmayan Dural, tam 33 yıldır kazıları yakından takip ediyor. Eski kazı başkanı Prof. Dr. Ian Hodder'ın desteğiyle bölgenin tarihi hakkında kapsamlı bilgiler edinen Dural, ziyaretçilere ve araştırmacılara gönüllü olarak rehberlik yapmayı sürdürüyor.
Yazdığı kitap ABD'de ders kitabı oldu
Bilgi ve deneyimlerini "9 bin yıl önce Çatalhöyük'te yaşam" adlı bir kitapta toplayan Dural'ın eseri ABD'deki Binghamton Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nde yardımcı ders kitabı olarak okutulmaya başlandı.
İngilizce ve Almanca'ya çevrildi.
"Çatalhöyük hayatımı değiştirdi"
Konuşma bozukluğu nedeniyle çocukluk yıllarında akran zorbalığına maruz kaldığını anlatan Dural, ilkokuldan sonra eğitim hayatını sürdüremediğini ve uzun yıllar çobanlık yaptığını söyledi.
Bekçi olarak göreve başladıktan sonra tanıştığı akademisyenlerin hayata bakışını tamamen değiştirdiğini belirten Dural, "Keşke ben de okuyabilseydim diye düşündüm. Bilim insanları bana çok şey kattı. Ben de vefa borcumu ödemek için Çatalhöyük'ü insanlara doğru anlatmaya karar verdim" dedi.
Dural'ın Çatalhöyük'e olan ilgisini fark eden dönemin kazı başkanı Prof. Dr. Ian Hodder'den 52 saatlik eğitim alan Dural, bu eğitimden sonra Çatalhöyük'e bakışının tamamen değiştiğini söyleyerek şöyle konuştu:
Kazı başkanı Hodder bilgi topladığımı duymuş. Bana "Madem ki burayı anlatacaksın, seni eğiteyim, öğreteyim, yolumuza doğru şekilde devam edelim' dedi. Bana tercümanıyla 52 saat ders verdi. Dersi alınca Çatalhöyük'e aşık oldum. Gerçekten aşık olunur mu demeyin, olunur. Çatalhöyük insanına bir bakın, inceleyin. Çatalhöyük ile bakış açım değişti."
"İmkanım olsa 9 bin yıl öncesine gitmek isterim"
Dural, kitap yazmaya karar verdiğinde alay edenlere aldırış etmeden, birlikte çalıştığı akademisyenlerin de desteğiyle hedefine ulaştığını belirten Dural, Çatalhöyük'ün hayatının merkezinde bulunduğunu ve hayatında çok büyük değişikliklere neden olduğunu şöyle anlattı:
"İnsanlar beni çok üzdü ama Çatalhöyük beni değiştirdi. Çatalhöyük'e gelen o bilgili insanlar değiştirdi. Çatalhöyük'e olan sevgim bana can suyu oldu. Hala da can suyumu Çatalhöyük'ten alıyorum. İmkanım olsa 9 bin yıl öncesine gitmek isterim. Kavga yok, saygısızlık yok, kötülük yok. Sadece toplayacaksın, avlanacaksın, odununu getirip akşam evinde ailenle güzel bir yaşantı süreceksin. Ben bunu yaşamak isterdim."