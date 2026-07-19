Alay edilen çobanın hayatı 9 bin yıllık mirasla değişti!

"İmkanım olsa 9 bin yıl öncesine gitmek isterim"

Dural, kitap yazmaya karar verdiğinde alay edenlere aldırış etmeden, birlikte çalıştığı akademisyenlerin de desteğiyle hedefine ulaştığını belirten Dural, Çatalhöyük'ün hayatının merkezinde bulunduğunu ve hayatında çok büyük değişikliklere neden olduğunu şöyle anlattı:

"İnsanlar beni çok üzdü ama Çatalhöyük beni değiştirdi. Çatalhöyük'e gelen o bilgili insanlar değiştirdi. Çatalhöyük'e olan sevgim bana can suyu oldu. Hala da can suyumu Çatalhöyük'ten alıyorum. İmkanım olsa 9 bin yıl öncesine gitmek isterim. Kavga yok, saygısızlık yok, kötülük yok. Sadece toplayacaksın, avlanacaksın, odununu getirip akşam evinde ailenle güzel bir yaşantı süreceksin. Ben bunu yaşamak isterdim."