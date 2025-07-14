ALES 2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES sonuçları tarihi yaklaşıyor. ÖSYM'nin geçtiği net tarihi bilmeyen adaylar, "ALES 2 sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor. İşte konuya dair bilgiler...
ALES 2 sınavı 6 Temmuz'da gerçekleşti. Sınavın üzerinden 8 gün geçerken sonuç tarihi de yavaş yavaş araştırılıyor. Sonuç tarihini ÖSYM daha önce geçmişti bu tarihi bilmeyenler "ALES 2 sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES 2 sonuçları, 2025 ÖSYM takvimine göre 25 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar, https://sonuc.osym.gov.tr/ linki üzerinden T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM AİS şifreleri ile giriş yaparak sonuç belgelerine ulaşacak.