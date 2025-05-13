ALES BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU: ALES başvuruları nasıl ve nereden yapılır? ALES başvuru ücreti ne kadar?
2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) başvuruları bugün itibarıyla başladı. Adaylar başvuru ekranına ulaşmak isterken yoğun şekilde "ALES başvuruları nasıl ve nereden yapılır" soruları yöneltiliyor. İşte sürece dair bilgiler...
Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında akademik kariyer yapmak isteyenler ile lisansüstü eğitim almak isteyen adaylar için kritik bir sınav olan 2025-ALES/2 başvuruları başladı. ALES/2 son başvuru tarihi ise 21 Mayıs olarak belirlendi. Şimdi işlem yapmak isteyenler "ALES başvuruları nasıl ve nereden yapılır?", "ALES başvuru ücreti ne kadar?" diye soruyor.
ALES başvurusu nasıl yapılır?
Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezlerinden ya da ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek.
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Sınavla ilgili tüm detaylar ve başvuru koşulları, 2025-ALES/2 Başvuru Kılavuzu'nda yer alıyor. Adayların başvuru yapmadan önce kılavuzu dikkatle incelemeleri önem taşıyor.
ALES sınav ücreti ne kadar?
ALES başvuru ücreti 850 TL olarak belirlendi. Ödeme merkezleri ise şöyle:
Akbank (Tüm şubeler, ATM ve internet bankacılığı) (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankası (Tüm şubeler, ATM ve internet bankacılığı) (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
QNB Finansbank (Tüm şubeler, ATM ve mobil bankacılık) (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası (Tüm şubeler, ATM ve internet bankacılığı) (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank (Şubeler, ATM ve internet bankacılığı)
ING Bank (Tüm şubeler ve internet bankacılığı) (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Türkiye İş Bankası (Tüm şubeler, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı)
Vakıf Katılım Bankası (Tüm şubeler, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM) (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Yapı ve Kredi Bankası (Sadece mobil bankacılık) (MERNİS’te kaydı bulunmayan adaylar hariç)
Ziraat Bankası (Sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık – şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz)
ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi
https://odeme.osym.gov.tr/
https://sanalpos.osym.gov.tr/