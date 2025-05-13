ALES BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU: ALES başvuruları nasıl ve nereden yapılır? ALES başvuru ücreti ne kadar?

Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında akademik kariyer yapmak isteyenler ile lisansüstü eğitim almak isteyen adaylar için kritik bir sınav olan 2025-ALES/2 başvuruları başladı. ALES/2 son başvuru tarihi ise 21 Mayıs olarak belirlendi. Şimdi işlem yapmak isteyenler "ALES başvuruları nasıl ve nereden yapılır?", "ALES başvuru ücreti ne kadar?" diye soruyor.

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