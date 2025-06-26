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  4. ALES sınav yerleri açıklandı! ALES 2 sınav giriş belgesi sorgulama...

ALES sınav yerleri açıklandı! ALES 2 sınav giriş belgesi sorgulama...

ALES/2 sınav giriş belgeleri açıklandı. ÖSYM saat 14.00'te yaptığı duyuru ile sınav yerlerinin erişime açıldığını belirtti.

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ALES sınav yerleri açıklandı! ALES 2 sınav giriş belgesi sorgulama... - Resim: 1

ALES sınavı 6 Temmuz'da gerçekleşecek. Adayların bu günlerde en önemli gündem maddelerinden biri sınav giriş belgesi... Sınav yerlerini öğrenek isteyenler heyecan içerisinde ÖSYM'nin geçeceği açıklamayı bekliyordu ki beklenen haber saat 14.00'te geldi.

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ALES sınav yerleri açıklandı! ALES 2 sınav giriş belgesi sorgulama... - Resim: 2

ALES sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'den yapılan açıklamada "6 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2025-ALES/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır" denildi.

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ALES sınav yerleri açıklandı! ALES 2 sınav giriş belgesi sorgulama... - Resim: 3

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

ALES 2 sınav giriş belgesi için tıklayınız

Kaynak: HABER MERKEZİ
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