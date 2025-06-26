ALES sınav yerleri açıklandı! ALES 2 sınav giriş belgesi sorgulama...
ALES/2 sınav giriş belgeleri açıklandı. ÖSYM saat 14.00'te yaptığı duyuru ile sınav yerlerinin erişime açıldığını belirtti.
ALES sınavı 6 Temmuz'da gerçekleşecek. Adayların bu günlerde en önemli gündem maddelerinden biri sınav giriş belgesi... Sınav yerlerini öğrenek isteyenler heyecan içerisinde ÖSYM'nin geçeceği açıklamayı bekliyordu ki beklenen haber saat 14.00'te geldi.
ALES sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'den yapılan açıklamada "6 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2025-ALES/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır" denildi.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
ALES 2 sınav giriş belgesi için tıklayınız