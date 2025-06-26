ALES sınav yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

ALES sınavı 6 Temmuz'da gerçekleşecek. Adayların bu günlerde en önemli gündem maddelerinden biri sınav giriş belgesi... Sınav yerlerini öğrenek isteyenler heyecan içerisinde ÖSYM'nin geçeceği açıklamayı bekliyor. Sıklıkla "ALES sınav yerleri açıklandı mı" sorusuna yanıt aranıyor.

ALES sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'den ALES sınav giriş belgeleri tarihi için yapılan bir duyuru yok. ÖSYM genellikle sınavdan 10 gün önce sınav yerlerini ilan ediyor. Bu nedenle gözler 26 Haziran tarihine çevrilmiş durumda... Öte yandan bir önceki ALES sınav yerleri saat 14.15'te ilan edilmişti. Bu dönemde de aynı sürecin işlemesi bekleniyor.