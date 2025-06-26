ALES sınav yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
ALES sınav yerleri için bekleyiş sürüyor. ÖSYM'nin duyurusu beklenirken adaylar haber almak için "ALES sınav yerleri açıklandı mı" diye soruyor. Peki ALES sınav giriş belgeleri saat kaçta açıklanır?
ALES sınavı 6 Temmuz'da gerçekleşecek. Adayların bu günlerde en önemli gündem maddelerinden biri sınav giriş belgesi... Sınav yerlerini öğrenek isteyenler heyecan içerisinde ÖSYM'nin geçeceği açıklamayı bekliyor. Sıklıkla "ALES sınav yerleri açıklandı mı" sorusuna yanıt aranıyor.
ALES sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'den ALES sınav giriş belgeleri tarihi için yapılan bir duyuru yok. ÖSYM genellikle sınavdan 10 gün önce sınav yerlerini ilan ediyor. Bu nedenle gözler 26 Haziran tarihine çevrilmiş durumda... Öte yandan bir önceki ALES sınav yerleri saat 14.15'te ilan edilmişti. Bu dönemde de aynı sürecin işlemesi bekleniyor.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.