ALES sınav yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
ALES'in 3. oturumu 23 Kasım'da gerçekleşecek. Sınav giriş belgeleri hala açıklanmış değil. Adaylar sınava hazırlanırken akıllarda sınav yerleri var. Bugün aramalar yoğunlaşmış durumda ve "ALES sınav yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" sorusu tırmanıyor.
ALES sınav yerlerinin bugün açıklanması bekleniyor. On binler ÖSYM'nin sitesini bu nedenle sık sık ziyaret ediyor. Duyuru olup olmadığı merak edilirken olası saat konusunda fikir edinmek isteyenler "ALES sınav yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" sorusuna başvuruyor.
ALES/3 sınav yerleri saat kaçta açıklanacak?
ALES sınav yerleri için saat belirtilmiş değil. Bir önceki dönem sınav giriş belgeleri saat 14.00'te erişime açılmıştı. Bu dönem için de gözler saat 14.00-15.00 aralığında olacak.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
23 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak 2025-ALES/3 sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.