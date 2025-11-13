ALES sınav yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

ALES sınav yerlerinin bugün açıklanması bekleniyor. On binler ÖSYM'nin sitesini bu nedenle sık sık ziyaret ediyor. Duyuru olup olmadığı merak edilirken olası saat konusunda fikir edinmek isteyenler "ALES sınav yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" sorusuna başvuruyor.