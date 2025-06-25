ALES sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
ALES sınavı için geri sayım sürüyor. Adaylar çalışmalarına son hız devam ederken sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Şu sıralar binlerce kişi "ALES sınav yerleri açıklandı mı" diye soruyor. İşte detaylar...
ALES sınav yerleri için aramalar sıklaştı. Sınava sayılı günler kala sınav giriş belgelerinin tarihi merak ediliyor. ÖSYM'nin resmi sitesi sık sık kontrol edilirken "ALES sınav yerleri açıklandı mı" sorusu sıklaşıyor.
ALES sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'den ALES sınav giriş belgeleri tarihi için yapılan bir duyuru yok. ÖSYM genellikle sınavdan 10 gün önce sınav yerlerini ilan ediyor. Bu nedenle gözler 26 Haziran tarihine çevrilmiş durumda...
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.