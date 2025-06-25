ALES sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

ALES sınav yerleri için aramalar sıklaştı. Sınava sayılı günler kala sınav giriş belgelerinin tarihi merak ediliyor. ÖSYM'nin resmi sitesi sık sık kontrol edilirken "ALES sınav yerleri açıklandı mı" sorusu sıklaşıyor.

ALES sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'den ALES sınav giriş belgeleri tarihi için yapılan bir duyuru yok. ÖSYM genellikle sınavdan 10 gün önce sınav yerlerini ilan ediyor. Bu nedenle gözler 26 Haziran tarihine çevrilmiş durumda...