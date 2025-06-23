ALES sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ALES 2 sınav giriş belgesi olası tarihi...
Yüksek lisans ve doktora başvurusu yapanlar ALES 2 sınavını bekliyor. Sınava sayılı günler kala en önemli konulardan biri sınav giriş belgesi... Adaylar sınava gireceği binayı öğrenmek isterken "ALES sınav yerleri ne zaman açıklanacak" sorusu art arda geliyor.
Akademik kariyer yapmak isteyenler her yıl belirli dönemlerde ALES'e başvuru yapıyor. Üniversitelerde öğretim üyesi ya da araştırma görevlisi olmak için temel kriter olan ALES'e çok az bir süre kala sınav giriş belgesi araması hızlandı. Binlerce kişi "ALES sınav yerleri ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
ALES sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'den ALES sınav giriş belgeleri tarihi için yapılan bir duyuru yok. ÖSYM genellikle sınavdan 10 gün önce sınav yerlerini ilan ediyor. Bu nedenle gözler 26 Haziran tarihine çevrilmiş durumda...
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.