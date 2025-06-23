ALES sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ALES 2 sınav giriş belgesi olası tarihi...

Akademik kariyer yapmak isteyenler her yıl belirli dönemlerde ALES'e başvuru yapıyor. Üniversitelerde öğretim üyesi ya da araştırma görevlisi olmak için temel kriter olan ALES'e çok az bir süre kala sınav giriş belgesi araması hızlandı. Binlerce kişi "ALES sınav yerleri ne zaman açıklanacak" diye soruyor.

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