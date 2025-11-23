ALES soruları ve cevapları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
ALES/3 sınavı bugün gerçekleşiyor. On binlerce kişi sınavda ter dökerken oturum biter bitmez sorular gündem olacak. Yaptıkları neti öğrenmek isteyenler yoğun şekilde "ALES soruları ve cevapları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" sorularını yöneltecek. İşte beklenen saat...
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) oturumu şu sıralarda devam ediyor. Yükseköğretime geçiş hedefi olan on binlerce aday, sınav salonlarında ter dökmeye devam ediyor. Oturumun bitiş düdüğü ile birlikte tüm dikkatler, soruların ve cevap anahtarının yayımlanacağı saate çevrilecek. Peki, ALES soruları saat kaçta açıklanır?
ALES soruları saat kaçta açıklanacak?
ALES/3 soru ve cevap anahtarının açıklanacağı saate ilişkin ÖSYM'den duyuru gelmedi. Bir önceki yapılan sınavın soruları saat 13.30'de erişime açılmıştı. Bu dönemde de gözler saat 13.00-14.00 aralığında olacak.
Sınava başvuran adaylar; Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.