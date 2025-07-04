Alkole zam var mı? Alkole zam geldi mi?

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı ÜFE ve TÜFE rakamlarını 3 Temmuz'da açıkladı. İlk altı aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) doğrultusunda yapılan otomatik artış oranı yüzde 15,71 olarak belirlendi. Bu rakamların ardından alkole ÖTV zammı uygulanacak. Şimdi binlerce kişi " Alkole zam geldi mi" diye soruyor. 1 | 3

Alkole zam geldi mi? Alkollü içeceklerde özel tüketim vergisine (ÖTV) yönelik yeni bir artış gündemde. Mevcut düzenlemeye göre 1 litre rakının ÖTV’si 1.365,72 TL iken, yüzde 15,71 oranındaki artışla bu tutarın yaklaşık 214 TL yükselerek 1.579 TL’ye çıkması bekleniyor. 2 | 3