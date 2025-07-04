Alkole zam var mı? Alkole zam geldi mi?
Haziran ayı enflasyon rakamları dün açıklandı. ÜFE rakamlarının ardından alkole de zam yolda... Vatandaşlar artış olup olmadığını öğrenmek isterken "Alkole zam var mı" sorusu revaçta...
Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı ÜFE ve TÜFE rakamlarını 3 Temmuz'da açıkladı. İlk altı aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) doğrultusunda yapılan otomatik artış oranı yüzde 15,71 olarak belirlendi. Bu rakamların ardından alkole ÖTV zammı uygulanacak. Şimdi binlerce kişi " Alkole zam geldi mi" diye soruyor.
Alkole zam geldi mi?
Alkollü içeceklerde özel tüketim vergisine (ÖTV) yönelik yeni bir artış gündemde. Mevcut düzenlemeye göre 1 litre rakının ÖTV’si 1.365,72 TL iken, yüzde 15,71 oranındaki artışla bu tutarın yaklaşık 214 TL yükselerek 1.579 TL’ye çıkması bekleniyor.
Söz konusu düzenlemenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aksi bir karar alınmadığı takdirde, bu gece Resmî Gazete’de yayımlanarak veya ilgili idari düzenleme ile yürürlüğe girmesi öngörülüyor.