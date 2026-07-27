Almanya telefonla hasta raporunu kaldırmaya hazırlanıyor
Almanya’da çalışanların 2024’te ortalama 22 gün hastalık izni kullanması, rapor sistemini hükümetin reform gündemine taşıdı. Telefonla raporun kaldırılması ve ilk günden doktor belgesi istenmesi planlanırken tartışmanın merkezinde ruh sağlığı var.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Çalışan başına 22 gün rapor
Şirket sağlık sigortaları birliği BKK’nin verilerine göre Almanya’da çalışanlar 2024’te ortalama 22 gün hastalık izni kullandı. Uluslararası karşılaştırmalarda yüksek kabul edilen rakam, zayıf büyüme ve yaşlanan nüfusla mücadele eden ülkede çalışma kurallarını yeniden tartışmaya açtı.
Telefonla rapor kaldırılacak
Friedrich Merz hükümetinin uzlaştığı reform paketi, telefonla hasta raporu uygulamasını sona erdirmeyi öngörüyor. Mevcut sistemde doktorlar, tanıdıkları hastalara hafif rahatsızlıklar için muayenehaneye gelmeden en fazla beş takvim günü rapor verebiliyor. Telefonla verilen rapor aynı yöntemle uzatılamıyor.
Belge ilk güne çekilecek
Yeni düzenlemeyle çalışanların hastalığın ilk gününden itibaren doktor belgesi sunması genel kural haline gelecek. Mevcut yasada işverenler bu belgeyi ilk günden isteyebiliyor ancak yaygın uygulamada rapor dördüncü güne kadar sunuluyor. Toplu sözleşmelerle farklı kurallar belirlenmesine izin verilmesi planlanıyor.
Fatura 82 milyar euroya çıktı
Almanya’da işveren, aynı hastalık nedeniyle çalışamayan personele altı haftaya kadar tam ücret ödüyor. Alman Ekonomi Enstitüsü, şirketlerin 2024’te hastalık dönemindeki ücret ve sosyal güvenlik ödemeleri için yaklaşık 82 milyar euro harcadığını hesapladı. Tutar üç yılda 10 milyar euro arttı.
Sağlık çalışanlarında 27 gün
Hastalık izinleri meslekler arasında belirgin biçimde ayrışıyor. BKK’nin kadın çalışanlara ilişkin verilerinde sağlık ve sosyal hizmetlerde yıllık izin 27 güne, öğretmenlerde 24 güne ulaştı. Finans sektöründe 18, iletişim alanında ise 16 günlük ortalama hesaplandı.
Ruh sağlığında yüzde 47 artış
Ruhsal rahatsızlıklar toplam rapor vakalarının yalnızca yüzde 4,8’ini oluşturuyor. Ancak her vaka ortalama 28 günlük iş kaybına yol açıyor. AOK verilerine göre ruh sağlığı kaynaklı izin günleri 2014’ten bu yana yüzde 47 arttı ve solunum yolu hastalıklarının ardından ikinci sıraya yerleşti.
Veriler suistimali doğrulamıyor
Araştırmalar, yüksek hastalık izninin yaygın rapor suistimalinden kaynaklandığına ilişkin güçlü kanıt göstermiyor. 2022’de elektronik rapor sistemine geçilmesi, daha önce kayda girmeyen kısa izinlerin görünür olmasını sağladı. Solunum yolu salgınlarının artması da toplam gün sayısını yukarı çekti.
Son sözü Meclis söyleyecek
Araştırmacılar sağlık, bakım ve eğitim çalışanlarındaki izinlerin personel yetersizliği, düşük ücret, sınırlı kariyer imkânı ve yoğun duygusal yükle bağlantılı olduğunu belirtiyor. Telefonla raporun kaldırılması ve ilk gün belgesi henüz yürürlükte değil; düzenlemelerin Federal Meclis’te yasalaşması gerekiyor.