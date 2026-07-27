Fatura 82 milyar euroya çıktı





Almanya’da işveren, aynı hastalık nedeniyle çalışamayan personele altı haftaya kadar tam ücret ödüyor. Alman Ekonomi Enstitüsü, şirketlerin 2024’te hastalık dönemindeki ücret ve sosyal güvenlik ödemeleri için yaklaşık 82 milyar euro harcadığını hesapladı. Tutar üç yılda 10 milyar euro arttı.