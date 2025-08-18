Alp Kırşan öldü mü, yaşıyor mu?
Bugün yine flaş bir iddia ortaya atıldı. Ünlü sunucunun öldüğüne dair haberler sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Konu hakkında bilgi almak isteyenler hemen "Alp Kırşan öldü mü" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte gerçekler...
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Son günlerde yine ünlüler ilgili "öldü" haberleri dolaşıma sokulmaya başlandı. Bugün ise ünlü sunucu Alp Kırşan ile ilgili "öldü" paylaşımı yapıldı. Kırşan'ın hayranların iddianın gerekliğini araştırmaya başlarken sıkça gelen soru "Alp Kırşan öldü mü" şeklinde...
1 | 2
Alp Kırşan öldü mü?
Ünlü sunucu hakkında paylaşılan "öldü" haberleri gerçeği yansıtmıyor. Kırşan ile ilgili söylentiler tamamen asılsız. Kırşan "Yetenek Sizsiniz" yarışmasında sunuculuk yapmaya devam ediyor.
2 | 2