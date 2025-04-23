Alternatif ürün olarak ekilmişti: Hibrit enginar rekolteyi uçurdu!
Muğla ve ilçelerinde atıl durumdaki arazileri canlandırmak için alternatif ürün olarak ekilen hibrit enginardan yüksek rekolte elde dildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında çiftçiler hibrit enginarların hasadına başladı. Enginarların bir bölümü semt pazarlarında satışa sunulurken; diğer bölümünü ise bir firma aldı. Enginarın Muğlalı çiftçilerin yeni gelir kaynağı olması hedefleniyor.
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"Enginar Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında Muğla ve ilçelerinde atıl durumdaki arazilerde hibrit enginarı dikimi yapıldı.
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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında çiftçilere, hibrit enginarı yüzde 75 hibe olarak verildi.
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Arazilerinde ekim yapan 21 çiftçi, ürünlerinin hasadına başladı.
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Kesimden sonra temizlenen enginarların bir bölümü semt pazarlarında satışa sunuldu.
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