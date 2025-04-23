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Alternatif ürün olarak ekilmişti: Hibrit enginar rekolteyi uçurdu!

Muğla ve ilçelerinde atıl durumdaki arazileri canlandırmak için alternatif ürün olarak ekilen hibrit enginardan yüksek rekolte elde dildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında çiftçiler hibrit enginarların hasadına başladı. Enginarların bir bölümü semt pazarlarında satışa sunulurken; diğer bölümünü ise bir firma aldı. Enginarın Muğlalı çiftçilerin yeni gelir kaynağı olması hedefleniyor.

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Alternatif ürün olarak ekilmişti: Hibrit enginar rekolteyi uçurdu! - Resim: 1

"Enginar Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında Muğla ve ilçelerinde atıl durumdaki arazilerde hibrit enginarı dikimi yapıldı.

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Alternatif ürün olarak ekilmişti: Hibrit enginar rekolteyi uçurdu! - Resim: 2

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında çiftçilere, hibrit enginarı yüzde 75 hibe olarak verildi.

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Alternatif ürün olarak ekilmişti: Hibrit enginar rekolteyi uçurdu! - Resim: 3

Arazilerinde ekim yapan 21 çiftçi, ürünlerinin hasadına başladı.

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Alternatif ürün olarak ekilmişti: Hibrit enginar rekolteyi uçurdu! - Resim: 4

Kesimden sonra temizlenen enginarların bir bölümü semt pazarlarında satışa sunuldu.

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