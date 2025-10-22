Altın değerinde sebze! Tanesi 100 TL’den satılıyor: Mide ve kansere karşı etkili

Yalvarıcı, "Eylül-ekim ayları itibarıyla da hasada başladık. Gördüğünüz gibi lahanalar bu şekilde. Ancak yağmurların biraz geç gelmesi nedeniyle verim, geçen yıllara göre biraz daha düşük oldu. Tarlada ortalama 100 lira, kilo olarak da 14-15 lira civarında satıyoruz. Lahanalarımızı Batman, Van gibi çevre illere ve il içine gönderiyoruz. Lahana mide ve kansere karşı etkili bir sebze. Ayrıca yerel yemeklerimizde, özellikle sarması ve dolmasıyla, turşusuyla da önemli bir yere sahiptir" dedi.