Amasya'da okullar tatil mi? Amasya'da yarın okullar tatil mi oldu? Yarın okul var mı?
Amasya'da peşe peşe gelen iki deprem büyük bir paniğe neden oldu. Vatandaşlar korku yaşarken okulların durumu araştırılıyor. Öğrenciler ve veliler "Amasya'da okullar tatil mi", "Amasya'da yarın okullar tatil mi oldu" diye soruyor. İşte detaylar...
Amasya 12.23'te ilk olarak 4.4 ile sallandı, daha sonra 12.36'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölge halkı büyük bir endişe yaşarken okulların durumu yeniden araştırılmaya başlandı. Gelen soru ise "Amasya'da okullar tatil mi" şeklinde...
Amasya'da okullar tatil mi?
Amasya'da bugün iki ilçede okullar tatil edildi. Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde okullarda eğitime bugün ara verildi. Amasya Valiliğinden yarın için bir duyuru yapılmadı.
Amasya Valisi Önder Bakan, yaptığı açıklamada, "Çok şükür bize ulaşan olumsuz bir durum yok, saha tarama çalışmalarımızı hızla başlattık. AFAD ve diğer kurumlarımız bölgede incelemelerini sürdürüyor" ifadelerini kullandı.