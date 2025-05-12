Amasya'da okullar tatil mi? Amasya'da yarın okullar tatil mi oldu? Yarın okul var mı?

Amasya 12.23'te ilk olarak 4.4 ile sallandı, daha sonra 12.36'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölge halkı büyük bir endişe yaşarken okulların durumu yeniden araştırılmaya başlandı. Gelen soru ise "Amasya'da okullar tatil mi" şeklinde... 1 | 3

Amasya'da okullar tatil mi? Amasya'da bugün iki ilçede okullar tatil edildi. Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde okullarda eğitime bugün ara verildi. Amasya Valiliğinden yarın için bir duyuru yapılmadı. 2 | 3