Amerika'da (ABD) hükümet açıldı mı, ne zaman açılacak?
Amerika'da hala hükümet kapalı... Kritik veriler de hükümet kapalı olduğu için açıklanamıyor. Dünyanın gözü ABD'ye çevrilirken konuyu yakından takip edenler "ABD hükümet açıldı mı, ne zaman açılacak" sorusunu yoğun şekilde yöneltiyor. İşte son durum...
ABD'de hükümet 1 Ekim'den bu yana kapalı... Cumhuriyetçiler ve demokratlar hala bir anlaşmaya varmış değil. Kriz derinleşirken hükümetin açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Her gün sıkça gelen soru ise "ABD hükümet açıldı mı, ne zaman açılacak" oluyor.
Amerika'da hükümet ne zaman açılacak?
Bugün ABD Senatosu, hükümetin kapanmasının 20. gününde Cumhuriyetçilerin sunduğu federal hükümete finansman sağlamaya yönelik geçici bütçe tasarısına onay vermedi.
Tasarının kabul edilmesi için 60 üyenin "Evet" oyu vermesi gerekiyor. Tarih konusunda net bir bilgi henüz yok.