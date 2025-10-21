Amerika'da (ABD) hükümet açıldı mı, ne zaman açılacak?

ABD'de hükümet 1 Ekim'den bu yana kapalı... Cumhuriyetçiler ve demokratlar hala bir anlaşmaya varmış değil. Kriz derinleşirken hükümetin açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Her gün sıkça gelen soru ise "ABD hükümet açıldı mı, ne zaman açılacak" oluyor.